Sondado por Paysandu e Remo, ex-atacante do Papão fecha com o Vila Nova, afirma imprensa goiana

O rival do Paysandu na final da Copa Verde 2022, o Vila Nova-GO acertou a contratação do “xodó” da torcida do Papão nas temporadas 2019 e 2020. O atacante Vinícius Leite, 29 anos, acertou o retorno clube goiano para a próxima temporada. A informação é da "Rádio Band News".

O atacante Vinícius Leite, de 29 anos, estava atuando na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Novorizontino-SP e pertence ao Avaí-SC. Ele atuou no Vila Nova nas temporadas 2017 e 2018. Na temporada 2019 e 2020 defendeu o Paysandu na Série C. Foi campeão estadual pelo Papão da Curuzu em 2020 e neste período esteve em campo com a camisa do clube paraense em 64 partidas, marcando nove gols.

O jogador foi negociado com o Avaí-SC e fez parte da campanha do Leão catarinense no acesso à Série A, além de ter conquistado o título do Campeonato Catarinense nesta temporada.

Interesse

No primeiro semestre deste ano as diretorias do Remo e do Paysandu sondaram o jogador. Os clubes buscaram saber detalhes do contrato com o Avaí e a possibilidade de contratação para a disputa da Série C, mas não conseguiram. Pelo Novorizontino, na Série B deste ano, o jogador realizou apenas oito partidas.