Copa Verde: torcedores do Paysandu reclamam da superlotação nas arquibancadas da Curuzu; veja

Paysandu e Vila Nova começaram a decidir na última quarta-feira a Copa Verde 2022. O primeiro confronto, realizado no estádio da Curuzu, contou com a presença maciça da torcida, que fez uma bela festa, mesmo diante do empate. Apesar do baile nas arquibancadas, muitos torcedores reclamaram da desorganização no acesso às dependências do estádio.

Uma das principais queixas registradas pelos torcedores diz respeito ao "sufoco" no lado P4 da Curuzu. Houve relatos de uso de spray de pimenta e força demasiada pela cavalaria da Polícia Militar. O repórter fotográfico de O Liberal, Filipe Bispo, registrou algumas cenas que mostram parte da torcida amontoada próximo de um acesso à arquibancada.

Paysandu e Vila Nova

Nas imagens, é possível ver inúmeros desrespeitos praticados contra o torcedor, que vão desde pessoas "espremidas" no alambrado e no ferro de proteção que circunda a entrada às arquibancadas, até crianças sendo postas para o alto, para evitar que elas fossem machucadas com o deslocamento da torcida.

O Núcleo de Reportagem de O Liberal entrou em contato com a assessoria de imprensa do clube, mas até o fechamento da edição não houve retorno.