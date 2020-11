Destaque do Paysandu nas últimas temporadas é apresentado em clube da Série B

O atacante Vinícius Leite, de 27 anos, enfim foi apresentado oficialmente pelo seu novo clube, o Avaí-SC, que disputa a Série B do Brasileirão. O jogador estava na sua segunda temporada vestindo as cores do Paysandu, onde disputava a Terceirona do Brasil.

No último dia 10 encerrou seu contrato com o Paysandu, que não conseguiu segurá-lo, já que a proposta do Leão da Ilha foi muito superior. Vinícius Leite foi peça fundamental no time do Paysandu nessas duas últimas temporadas. Em sua conta no Instagram, Vinícius Leite comemorou a chegada no novo clube e foi apresentado pelo gerente de futebol e ídolo do Avaí, o ex-jogador Marquinhos.

“Agora sim apresentado oficialmente. Queria agradecer ao Avaí por toda atenção. Estou muito feliz, obrigado ao nosso gerente e craque Marquinhos pela moral. Agora é trabalhar forte para estrear e ajudar meus companheiros”, escreveu.

Pelo Paysandu Vinícius Leite conquistou o título do Parazão 2020 e atuou em 64 jogos. Veja mais números do atacante com a camisa bicolor.

63 jogos

51 como titular

20 jogos substituído

4866 minutos

09 gols

4 assistências

08 pré-assistências

Participação em 31 gols