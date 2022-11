Vila Nova cobra ingresso a R$ 150 para torcedores do Paysandu na final da Copa Verde

Paysandu e Vila Nova decidem a Copa Verde 2022 em duas partidas. O jogo de volta, marcado para o próximo sábado (19), às 19h, em Goiânia (GO), no Estádio Serra Dourada, decidirá quem ficará com a taça da competição e a diretoria do Vila Nova, disponibilizou o setor visitante aos torcedores do Papão e cobra o valor de R$ 150 no ingresso.

Em publicação nas redes sociais, o Vila Nova informou que terá setor de visitante na partida de volta e citou a postagem do Paysandu, que informou que também terá na Curuzu um local disponível para torcedores do Tigre. Na publicação do Vila Nova, o clube goiano cita o valor de R$ 150 para o setor de visitante na categoria inteira e R$ 75 para meia-entrada, tendo que apresentar a carteira estudantil no momento da entrada ao estádio.O torcedor bicolor de Goiânia ou que irá viajar para a assistir o Papão, pode se antecipar e comprar os bilhetes pelo site . Quem adquirir pela plataforma digital pagará uma taxa de R$ 11,25 pelo ingresso de estudante e R$ 22,50 no bilhete de inteira.

Casa cheia

A diretoria do Vila Nova espera o público de 40 mil torcedores no Serra Dourada, que passou por reforma recente. O clube conseguiu se manter por mais uma temporada na Série B, tem o apoio do torcedor e resolveu tirar a partida do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e mandar o jogo para o Serra Dourada. O ingresso para a torcida do Vila Nova custam R$ 20 a arquibancada e R$ 40 a cadeira.

De olho na taça

Para o Paysandu vale o tricampeonato da competição regional. Já a equipe alvirrubra busca o título inédito da competição. Quem levantar a taça da Copa Verde 2022, garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2023, mais uma cota de aproximadamente R$ 2 milhões (valor referente à temporada atual).