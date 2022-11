Paysandu: Rescisão de contrato de atacante é protocolada na CBF e jogador retornará ao Atlético-MG

O Paysandu que vive o clima de mais uma decisão na Copa Verde, dessa vez contra o Vila Nova-GO, não contará com o atacante Alessandro Vinícius. O jogador teve a sua rescisão contratual divulgada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e não joga mais pelo Papão na temporada 2022.

Alessandro Vinícius, de 23 anos, chegou ao clube paraense por empréstimo junto ao Atlético-MG, clube que detém seus direitos. O jogador realizou 10 partidas com a camisa do Paysandu em 2022 e não marcou gols. Neste período defendendo o Lobo, Alessandro Vinícius foi titular em apenas duas partidas. Seu último jogo pelo clube alviceleste foi na derrota de virada por 2 a 1, contra o Figueirense-SC, em Santa Catarina (SC), pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador iniciou a carreira no Galo, passou também pelo Criciúma-SC, defendeu o São José-RS, além do Vila Nova-MG, que foi seu último clube antes de jogar pelo Papão.