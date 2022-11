Paysandu: meia José Aldo vai jogar no Ituano em 2023, afirma jornalista

O meio-campista José Aldo não deve permanecer no Paysandu em 2023. A informação da imprensa paulista é de que o atual camisa 11 do Papão tem tudo acertado para se juntar ao Ituano no ano que vem, para disputar o Paulistão e a Série B do Brasileiro, informou o jornalista Jorge Nicola em sua conta do Twitter.

Ainda de acordo com Nicola, José Aldo seguirá vinculado ao Guarani-SC, mas emprestado ao Ituano até dezembro de 2023.

Apesar do forte desejo do Paysandu em estender o vínculo com José Aldo, a negociação sempre foi tratada como difícil pela diretoria alviceleste. O meio-campista pertence ao Guarani-SC e está apenas emprestado ao Bicola.

As boas atuações nas duas temporadas pelo Alviceleste valorizaram bastante o jogador e não ter conseguido o acesso à Série B tornou mais difícil a permanência de Aldo, muito visado por clubes da segunda divisão do país.

Em números

José Aldo chegou ao Paysandu em 2021 e logo chamou a atenção pelas boas atuações no meio-campo, assim como a versatilidade de execer mais de uma função no setor. Somando as duas temporadas no Bicola, são 48 jogos, seis gols e três assistências.

Natural de Surubim, no interior de Pernambuco, Aldo tem 24 anos e surgiu no Guarani de Santa Catarina, clube que detém até hoje a maior parte dos seus direitos econômicos. O meia também tem passagens pelas categorias de base do Palmeiras e do Internacional, além do time Sub-23 do Portimonense, de Portugal.

No Brasil, as principais experiências como profissional foram em Pelotas-RS e Paysandu.