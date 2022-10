Presidente do Paysandu convoca membros de outras chapas para participar da negociação com José Aldo

O meia José Aldo, alvo de monitoramento por parte do Vitória-BA, que está na Série B, ainda segue nos planos do Paysandu. O presidente bicolor tenta uma negociação com o atleta e seu empresário, junto com o Guarani-SC, para a permanência de 2023. O presidente bicolor informou que chamou membros de outras chapas, já que o Papão está em período eleitoral, para que acompanhem a negociação com o José Aldo, mas Maurício Ettinger garante que o Papão não possui como cobrir propostas vantajosas.

“Existe a possibilidade de permanência, estamos conversando com o atleta e o empresário para o ano que vem, é um ano de eleição, mas eu já chamei os possíveis candidatos, já comuniquei para participar da negociação, já que a eleição deverá ser até o dia 10 de dezembro e vai ficar muito em cima, pois não dará tempo para esperar um novo presidente. Então devemos fazer alguma coisa em conjunto, essa diretoria e os possíveis candidatos”, disse.

Maurício Ettinger informou que o Papão não tem como agir, caso o jogador receba uma proposta grande. O mandatário alviceleste disse que preza pela progressão da carreira de José Aldo.

“O Paysandu não pode se proteger. Se tiver propostas boas e vantajosas de Série B e Série A, que não dê para o Paysandu acompanhar, não vamos deixar que um atleta progrida na carreira. É muito difícil, se vierem essas propostas ele vai estudar. Dentro das possibilidades do Paysandu, queremos que ele fique e será uma negociação para o futuro”, finalizou.

Aos 24 anos, José Aldo está na sua segunda temporada no Paysandu. Foi titular em 35 partidas neste ano e marcou cinco vezes. Ele está sendo monitorado pelo Vitória-BA, após a disputa da Série C, em que foi o grande destaque do Paysandu e da competição. Aldo possui contrato com o Papão até o fim da Copa Verde.