Adversário do Paysandu na Série C, Vitória mira meia José Aldo, diz presidente: 'Um dos melhores'

O Paysandu pode perder um dos principais jogadores das duas últimas temporadas. O meia José Aldo, de 24 anos, está sendo monitorado pelo Vitória-BA para 2023. A informação foi divulgada primeiramente pelo repórter Marcello Góis do site "Arena Rubro-Negra" e "Rádio Metrópole FM e confirmada pelo O Liberal junto ao presidente do clube rubro-negro, Fábio Mota.

O mandatário do Vitória informou que o clube nordestino está monitorando a situação de sete atletas visando a temporada 2023. José Aldo é um deles e o desempenho do jogador na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano foi fundamental para que ele estivesse na lista de prioridades do clube.

“Ele está sendo monitorado. Estamos monitorando sete jogadores para o início do ano e ele está no meio, mas não teve proposta e nem conversamos com ninguém. Recebemos o relatório do departamento de análise de desempenho e dois jogadores chamaram atenção e é um dos melhores”, disse o presidente do Vitória, que conquistou o acesso para a Série B 2023 dentro do Estádio da Curuzu, em Belém.

José Aldo é natural de Surubim (PE) e seus direitos federativos pertencem ao Guarani-SC, clube que o revelou. Nesta temporada o jogador recebeu proposta da Ponte Preta-SP, para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas, após conversa com a diretoria bicolor e os dirigentes do clube catarinense, um novo contrato foi feito e com aumento salarial, fizeram o jogador permanecer no Papão até o final da Série C. O jogador acionou a cláusula contratual do aditivo de contrato, e ficará no clube alvicleste até o fim da Copa Verde, competição em que o clube paraense busca o tricampeonato.

Durante a Série C deste ano o meia José Aldo utilizou sua conta no Twitter para desmentir rumores de que estava acertando com o Remo, maior rival do Paysandu. Na atual temporada José Aldo esteve em campo 36 vezes, todas elas como titular da equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes. O jogador também balançou as redes cinco vezes. Na carreira Aldo teve passagens pela base do palmeiras-SP, Internacional-RS, Pelotas-SC e atuou em Portugal defendendo o Portimonense.