Paysandu se reapresenta e inicia preparação para a Copa Verde nesta quarta; veja quem fica e quem sai

Após um período de folga, depois da eliminação na Série C do Brasileiro, o Paysandu se reapresenta nesta quarta-feira (5). O retorno marca o início da preparação do time para a Copa Verde, cuja estreia está programada para o último fim de semana deste mês de outubro.

Onze dias após o fim da participação bicolor na Terceirona, algumas coisas mudaram no grupo. A equipe de O Liberal faz agora um balanço sobre o que mudou elenco e como a equipe deve ser formada para o torneio regional.

Permanências

O planejamento começou com a permanência do técnico Márcio Fernandes. Indo na contramão do que geralmente acontece quando uma equipe não conquista um objetivo - no caso do Papão, o acesso -, o Paysandu manteve Márcio, que inclusive, pode ficar para 2023. Porém, tudo depende das eleições do clube, que ocorrem no final do ano.

Logo depois, o clube acertou a continuidade do meia José Aldo, um dos principais jogadores do elenco. O jogador está emprestado pelo Guarani de Palhoça-SC ao Papão, que tem interesse na compra definitiva do atleta, que já recusou a Ponte Preta, da Série B, para ficar na Curuzu.

Depois de garantir dois nomes cruciais, o clube anunciou os demais atletas que disputarão a Copa Verde pelo clube. Eles se juntaram ao lateral Patrick Brey, o volante Bileu, e os atacantes Danrlei e Marlon, que têm contratos mais longos, e também estarão na competição. O clube também negocia a redução salarial com os atletas que ficaram. São eles:

Thiago Coelho (goleiro)

Gabriel Bernard (goleiro)

Genílson (zagueiro)

Lucas Costa (zagueiro)

Naylhor (zagueiro)

Igor Carvalho (lateral-direito)

Leandro Silva (lateral-direito)

Mikael (volante)

Jean Henrique (volante)

João Vieira (volante)

Yure (volante)

Gabriel Davis (meia)

Dioguinho (atacante)

Marcelo Toscano (atacante)

Robinho (atacante)

Saídas

Por outro lado, cinco jogadores deixaram o clube bicolor durante a montagem do grupo que disputará a Copa Verde 2022: o goleiro Elias Curzel, o lateral-esquerdo João Paulo, o meia Serginho, além dos atacantes Pipico e Marcelinho.

Titular durante boa parte da primeira metade da temporada bicolor, a saída de Serginho foi a que mais surpreendeu. Segundo o diretor do Papão Roger Aguilera, a saída de Serginho foi decretada por meio de uma avaliação da comissão técnica. Além disso, há necessidade de um elenco mais enxuto, pelo formato do regional. Outro ponto a ser destacado é que as saídas também representam um alívio aos cofres bicolores.

Ricardinho

Por fim, a situação do meia Ricardinho ainda é uma incógnita. Contratado com status de 'estrela', o jogador teve problemas físicos ao longo de toda a temporada e, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Carlos Ferreira, a questão física e o alto salário atrapalham a assinatura de um termo aditivo de contrato para a competição regional.

Outros casos

Por fim, ainda existem outros casos que o clube ainda não se pronunciou. Com exceção do atacante Dalberto, que passou por uma cirurgia no joelho, e terá que ficar no Paysandu durante a recuperação (oito a nove meses), os zagueiros Douglas e Salazar, o volante Wesley e o atacante Alessandro Vinícius ainda não tiveram seus futuros detalhados.

O Paysandu estreia na segunda fase da Copa Verde. A equipe encara o vencedor de Humaitá-AC e Náutico-RR. Acompanhe a cobertura completa do Papão no torneio mata-mata pelo portal OLiberal.com.