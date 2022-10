União de chapas pode ocorrer na eleição do Paysandu, diz Roger Aguilera: 'Não está descartada'

O Paysandu vive um momento de definição em relação ao pleito que ocorrerá na segunda quinzena de dezembro. A queda na Série C e a aproximação da eleição no clube, podem render alianças no clube alviceleste, segundo o diretor de futebol Roger Aguilera.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O dirigente bicolor já anunciou que será vice-presidente da chapa comandada pelo atual presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que existe a possibilidade de uma junção de chapa com Sérgio Solano, que já anunciou a sua pré-candidatura ao clube.

“Não está descartada [a união das chapas], queremos o melhor para o clube. A união sempre prevalece”, disse Roger Aguilera.

VEJA MAIS

Até o momento, três chapas lançaram pré-candidaturas ao pleito bicolor. Sérgio Solano é uma das chapas, o vice-presidente do clube, Felipe Fernandes, está em outra, além de Maurício Ettinger, atual mandatário do clube.