Paysandu será julgado pelo STJD por confusão de torcida na partida contra o Figueirense-SC

A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou a data do julgamento dos incidentes da partida entre Paysandu e Figueirense-SC, pela 3ª rodada da primeira fase da Série C, disputada em setembro, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. De acordo com a Justiça, o caso será avaliado na próxima quarta-feira, dia 5 de outubro.

De acordo com o STJD, tanto Paysandu quanto Figueirense são réus da ação. As equipes vão responder pelos artigos 213 - que trata sobre o lançamento de objetos no campo - e 206 - que fala sobre o atraso do início da partida.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), caso o Paysandu seja condenado, o clube pode ser punido com pagamento de multa - que pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil, ou perda de mando de campo.

Caso a última pena seja designada ao Papão, o clube, no entanto, só poderá cumpri-la na próxima temporada. A equipe foi eliminada da Série C deste ano e vai disputar o Brasileirão novamente apenas em 2023.

Relembre o caso

Após o segundo gol da equipe catarinense, que venceu a partida por 2 a 1, a torcida do Papão que acompanhava o jogo no estádio passou a jogar objetos no gramado. Por conta da confusão, a partida ficou paralisada por vários minutos. A Polícia Militar e os jogadores do Figueirense conversaram com o árbitro e pediram para que seja anotada na súmula os objetos arremessados a campo.