Lateral não fica no Paysandu para a Copa Verde e se despede do Papão nas redes sociais

O lateral esquerdo João Paulo, de 32 anos, não faz mais parte do elenco do Paysandu para a disputa da Copa Verde 2022. O jogador anunciou a sua saída do clube paraense em sua conta no Instagram.

O jogador foi cria das categorias de base do Fluminense-RJ chegou ao Paysandu ainda na pré-temporada. Participou do Campeonato Paraense, era o titular da equipe bicolor comandada pelo técnico Márcio Fernandes, mas acabou se contundindo e perdendo a posição para Patrick Brey. Em sua despedida, João Paulo agradeceu o clube pela oportunidade e afirmou seguir na torcida pelo Papão.

“Hoje encerro meu ciclo aqui e gostaria de agradecer a todos os envolvidos com o Paysandu por esse tempo que passamos juntos. Infelizmente os objetivos não foram alcançados e fica o gosto amargo, mas quem viveu e se dedicou do início ao fim sabe que grandes coisas estão por vir! Máximo respeito por todos os profissionais que se doaram por completo e gratidão à Fiel Bicolor que sempre deu show nas arquibancadas. Seguirei na torcida pelo Papão e desejo todo sucesso!”, escreveu.

João Paulo teve passagens pelo Figueirense-SC, Ponte Preta-SP, Criciúma-SC, Náutico-PE, Mogi_mirim-SP, além de Icasa-CE, Linense-SP, Tombense-MG, Bahia-BA, Avaí-SC, CRB-AL e Confiança-SE. No Paysandu, João Paulo esteve em campo em 17 partidas, não marcou gols e deixou o Papão sem conquistar títulos e nem acesso.

Além de João Paulo, outros dois jogadores não irão permanecer no clube para o restante da temporada. O meia Seginho, que teve a saída confirmada pelo diretor de futebol Roger Aguilera, além do atacante Pipico