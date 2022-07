Árbitro de Paysandu e Confiança relata arremesso de objetos durante partida pela Série C

Apesar da vitória sobre o Confiança-SE, pela Série C, o Paysandu pode ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). O árbitro do jogo, Diego Pombo Lopez, da Bahia, relatou na súmula o arremesso de dois copos plásticos em direção ao gramado.

As cenas ocorreram no primeiro e no segundo tempo. Ainda de acordo com a súmula, os dois torcedores que atiraram os objetos no gramado foram identificados e levados à delegacia. No local, foi protocolado um Boletim de Ocorrência.

Incidentes desta natureza podem trazer prejuízos à equipe, caso a Justiça receba a denúncia e marque audiência para deliberar o caso. Em favor do clube, existe a possibilidade do TJD considerar o fato de que o Paysandu, logo após o apito final, ter levado o caso à polícia por meio de B.O.

O jogo

Com gol de Robinho no início do segundo tempo, o Paysandu conseguiu uma importante vitória em casa por 1 a 0, diante da equipe do Confiança. O triunfo deixou os bicolores com 26 pontos, o mesmo número do líder Mirassol, que possui uma vitória a mais.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Vitória, em Salvador, enquanto o Confiança recebe o São José em casa.