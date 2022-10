De olho na Copa Verde, elenco do Paysandu volta aos treinos nesta semana

O elenco do Paysandu volta aos treinos nesta quarta-feira (5), de olho na preparação da equipe bicolor para a Copa Verde. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Papão ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

De acordo com a assessoria, todos os jogadores que possuem contrato com o Paysandu estarão na reapresentação no dia 5. Eles serão comandados pelo técnico Márcio Fernandes, que renovou o vínculo com o Papão até o final da Copa Verde, que será finalizada em novembro.

Todos os contratos de jogadores do Paysandu terminam no dia 15 de outubro, alguns dias antes do início da Copa Verde. No entanto, o clube já se antecipou e realizou aditivos contratuais com 16 atletas. Eles se somam a outros quatro que possuem vínculos mais longos com o Papão, que vão além da disputa do torneio.

Apesar disso, o Paysandu não planeja contar com todo o elenco da Série C na Copa Verde. De acordo com o presidente Maurício Ettinger, entre sete e oito jogadores não terão acordos renovados e deixarão o clube após o final do contrato.

Copa Verde

A Copa Verde é a chance do Paysandu sair da temporada com um título. Depois de "bater na trave" da conquista do Parazão e fazer uma campanha decepcionante no quadrangular de acesso da Série C, a competição regional é vista como prioridade pela diretoria bicolor. O Papão ainda aguarda a definição do seu adversário, que vai sair do confronto entre Humaitá e Náutico-RR.