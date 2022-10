Ídolos do Paysandu, Zé Augusto e Robgol não conseguem se eleger para cargo de deputado federal

Dois ídolos do Paysandu, os ex-atacantes Zé Augusto e Robson, o Robgol, não conseguiram se eleger para o cargo de Deputado Federal. O Zé da Fiel, que se candidatou pelo partido Podemos, conseguiu 6.331 votos, enquanto Robgol, representante do PSD, teve apenas 1.178 - até às 22h13, com 98,67% das seções atualizadas

Zé Augusto se tornou um dos grandes ídolos da história do clube e ajudou a equipe nas principais conquistas de sua história, como a Série B de 2001, a Copa Norte e Copa dos Campeões em 2002, além de sete títulos estaduais. Zé é o maior artilheiro do clube, no século XXI, com 90 gols marcados em 17 temporadas com a camisa alviceleste.

Já Robgol é o segundo maior artilheiro do Paysandu neste século, com 73 gols. O jogador chegou a Belém vindo do Bahia e disputou a Libertadores de 2003. Também atuou por clubes como o Náutico, o ABC, o Sport e o Juventude, além de uma passagem pelo futebol japonês e pelo Santos (SP), por onde jogou sua segunda Libertadores da América.

Veja a lista dos candidatos eleitos para a bancada paraense de deputados federais

MDB (9)

Dra. Alessandra Haber

Elcione Barbalho – reeleita.

Priante – reeleito.

Renilce Nicodemos

Keniston

Antônio Doido

Andreia Siqueira

Olival Marques – reeleito.

Henderson Pinto

PL (3)

Eder Mauro – reeleito.

Joaquim Passarinho – reeleito.

Delegado Caveira

PT (2)

Dilvandra Faro

Airton Faleiro – reeleito

PSD (2)

Júnior Ferrari – reeleito

Raimundo Santos

União Brasil (1)

Celso Sabino – reeleito