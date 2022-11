Após empate na Curuzu, atacante do Vila Nova-GO avalia final da Copa Verde: 'seremos campeões'

Os torcedores do Vila Nova-GO podem imaginar que o empate em 0 a 0 com o Paysandu, pela final da Copa Verde, tenha sido um prejuízo pra a equipe goiana. Durante quase todo o primeiro tempo, o Colorado jogou com um jogador a mais em relação ao Papão. Apesar disso, os jogadores do Tigre estão confiantes na conquista do inédito título regional.

Um dos atletas que acreditam em uma vitória colorada no próximo sábado (19), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta da final, é Kaio Nunes, atacante do Vila. Em uma declaração simples, ele deixou claro o objetivo do Tigre no final de semana.

"Em casa, a gente vai resolver. Seremos campeões", afirmou o jogador.

A partida

Paysandu e Vila Nova-GO fizeram um confronto equilibrado na Curuzu. No início da partida, o Papão foi melhor no jogo e por pouco não abriu o placar em casa. Com o passar do tempo, o Tigre se ajustou em campo e passou a agredir mais o adversário, sobretudo no segundo tempo, quando Leandro Silva, lateral do Bicola, foi expulso. No entanto, boas defesas de Thiago Coelho deixaram a decisão do título da Copa Verde para o jogo de volta.

Vila Nova-GO e Paysandu duelam às 19h de sábado (19), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.