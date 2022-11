Tudo igual! Paysandu e Vila Nova empatam no primeiro jogo da final da Copa Verde; vídeo

Paysandu e Vila Nova empataram sem gols no primeiro jogo da final da Copa Verde, no Estádio da Curuzu, neste feriado de terça-feira (15). Pelo o que aconteceu durante os 90 minutos, não pode se dizer o resultado foi surpreendente. Ao longo da partida, os problemas ofensivos de ambas as equipes tanto na hora de desequilibrar, quanto na finalização, nos duelos contra adversários mais qualificados, foram expostos.

Mudanças

O técnico Márcio Fernandes voltou à formação tradicional, após algumas mudanças na goleada contra o São Raimundo-AM. O lateral Leandro Silva assumiu a lateral-direita, com a lesão de Thiago Ennes, Patrick Brey voltou ao lado esquerdo da defesa. O camisa nove, Danrlei, voltou à titularidade e jogou isolado no ataque. Destaque também para o provável último jogo do meia José Aldo na Curuzu, já que deve ir para o Ituano.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Só deu Papão

Os primeiro 15 minutos foram marcados pela pressão do conjunto de Márcio. Protegidos e impulsionados pela pressão adiantada bicolor, que roubava próximo à área do Vila e impedia que o adversário tivesse tempo para contra-atacar, o Papão teve aí os melhores minutos em campo. No entanto, o Bicola pouco conseguiu assustar o goleiro Tony.

A trava com que o Paysandu esbarrou para aproveitar o descontrole inicial que provocou na saída de bola do Tigre derivou do momento de forma de José Aldo e do atacante Marlon. Não apenas os principais, mas também os mais criativos atletas do Bicola, ambos estiveram abaixo das expectativas e não conseguiram em nenhum momento deixarem Danrlei ou o elemento surpresa João Vieira com possibilidades de marcar.

Vila se reajustou

A virada do Vila Nova na partida começou quando o Papão perdeu fôlego e o rival goiano passou a trabalhar mais a bola no meio-campo, aproveitando principalmente a qualidade do meia Wagner - ex-Cruzeiro e Fluminense -. O jogador conseguiu dar mais critério à posse do Vila e o time conseguiu encontrar espaços na defesa bicolor - especialmente pela partida de Naylhor (batido em quase todos os duelos) e no 'buraco' entre Leandro Silva e o zagueiro Genílson.

O principal lance da partida veio ainda no primeiro tempo, em uma jogada em houve dúvidas se a bola entrou ou não. O meia-atacante Diego Tavares, do Vila, avançou pela linha de fundo e cruzou na cabeça do ex-Remo Neto Pessoa, que mandou para o gol. A bola passou por Thiago Coelho e quase entrou, mas Naylhor tirou em cima da linha, de bicicleta.

Já no segundo tempo, mais uma vez o ataque do Tigre, aproveitou os espaços deixados pela defesa bicolor e obrigou Thiago Coelho a trabalhar. O atacante Kaio Nunes fez grande jogada individual no meio de campo, driblou três jogadores, invadiu a área, mas Thiago apareceu para salvar.

Expulsão no Bicola

Depois disso, o Paysandu reclamou bastante quando em uma discussão no meio de campo entre Leandro Silva e Wagner, o jogador bicolor foi expulso. O árbitro puniu ambos com o amarelo. Como o lateral-direito do Papão já tinha amarelo, Leandro foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Paysandu ainda teve mais posse de bola que o adversário (55 a 45). Mas ao contrário da primeira etapa, em que também teve mais bola, o Bicola não permitiu que o Vila tirasse proveito da vantagem númerica. Mérito dos bicolores, que esboçaram uma pressão na reta final, mas novamente pecaram na falta de criatividade no meio-campo. Com isso, o 0 a 0 persistiu até o fim, no placar.

Com o resultado, a decisão fica para o sábado (19), às 19h, no Serra Dourada, em Goiânia. Acompanhe o jogo de volta final pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Vila Nova

Copa Verde - Jogo de ida da final

Data: 15/11/2022 (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Quinto árbitro: Acacio Menezes Leao (PA)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Leandro Silva e João Vieira (PAY); Ralf, Souza, Wagner e Diego Tavares (VIL)

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael; Robinho (Dioguinho), João Vieira (Thiago Ennes), José Aldo (Ricardinho) e Marlon; Danrlei (Gabriel Davis).

Técnico: Márcio Fernandes.

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga (Jefferson); Ralf (Marlone) e Sousa (Jean Martim); Wagner (Mateuzinho), Diogo Tavares e Kaio Nunes; Neto Pessoa (Daniel Amorim).

Técnico: Allan Aal.