Paysandu termina temporada com aproveitamento de 75% em partidas na Curuzu

Na noite desta terça-feira (15) o Paysandu se despediu do estádio da Curuzu na temporada de 2022. Pelo jogo de ida da final da Copa Verde, o Bicola empatou em 0 a 0 com o Vila Nova-GO e deixou aberta a briga pelo título regional. Apesar do tropeço diante da Fiel, o Papão acumulou neste ano números positivos dentro de casa.

Na temporada 2022, o Paysandu disputou 24 jogos no estádio da Curuzu. Neste período, o Papão conquistou 16 vitórias, seis empates e só saiu de campo derrotado em duas oportunidades. Veja os números abaixo:

Paysandu jogando na Curuzu em 2022

24 jogos disputados

16 vitórias

6 empates

2 derrotas

Aproveitamento: 75%

Nos confrontos disputados no Vovô da Cidade, o Paysandu enfrentou adversários por três competições: Campeonato Paraense, Série C do Brasileirão e Copa Verde. Entre os torneios, o Parazão foi aquele que o Bicola teve melhor aproveitamento: 90%. Os rendimentos na Copa Verde e na Série C foram de 64% e 83%, respectivamente.

O Brasileirão, principal objetivo do Paysandu na temporada, foi o torneio que a equipe teve pior rendimento jogando em casa. Foi na competição que o Papão conheceu as duas únicas derrotas do ano jogando na Curuzu (1 a 0 contra Floresta-CE e ABC-RN).

Título perdido para o rival

Remo comemorou título paraense "no escuro" na Curuzu (Cristino Martins / O Liberal)

Apesar do Paysandu ter apresentando desempenho bastante acima da média em casa, foi no estádio da Curuzu que o Paysandu perdeu o título estadual para o maior rival, o Remo. Depois de ser derrotado por 3 a 0 fora de casa, o Bicola até venceu no Vovô da Cidade por 3 a 1, mas viu o adversário garantir o título e levantar o troféu em solo alviceleste. O episódio, inclusive, rendeu até uma provocação da diretoria do Papão, que apagou as luzes do estádio no momento da comemoração azulina.

Próximo jogo na Curuzu

O Paysandu deverá, agora, ficar de volta do Vovô da Cidade pelos próximos dois meses. A equipe voltará a jogar em casa apenas na rodada inaugural do Parazão 2023, contra o Bragantino. A partida ainda não tem data e horário definidos pela FPF, mas deve ocorrer no final de semana do dia 21 de janeiro.