'Soubemos nos defender', avalia Ricardinho após empate contra o Vila Nova, na Copa Verde

Após o empate entre Paysandu e Vila Nova, no primeiro jogo da decisão da Copa Verde, no Estádio da Curuzu, o meia Ricardinho falou sobre a partida. Um dos líderes da equipe, o jogador - que entrou no segundo tempo, na vaga de José Aldo - falou sobre os ajustes que o Papão precisou fazer por causa da expulsão do lateral-direito Leandro Silva.

"Final, decisão, é detalhe. Tivemos bom ritmo. Com oportunidades. Trabalhamos a bola. Aí quando fica com um a menos, dificulta. Precisamos movimentar peças, corremos atrás e perdemos poder ofensivo. Soubemos nos defender, mesmo com um a menos. Infelizmente, não conseguimos o resultado que queríamos. Mas, está tudo aberto", afirmou Ricardinho.

Vila Nova-GO e Paysandu duelam às 19h de sábado (19), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.