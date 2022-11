Remo já tem mais da metade do elenco completo para a temporada 2023; entenda

O ano de 2022 ainda não acabou, mas o Remo já tem mais da metade do elenco formado para a temporada de 2023. Em meio a contratações e renovações de contrato, o Leão já possui 17 jogadores confirmados para o Parazão do ano que vem. De acordo com o treinador azulino, Marcelo Cabo, o staff remista para o estadual deve contar com cerca de 30 atletas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A declaração de Cabo ocorreu logo na entrevista de apresentação, no mês passado, no estádio Baenão, em Belém. Na ocasião, o treinador disse que elencos mais reduzidos são mais fáceis de administrar durante a temporada.

VEJA MAIS

"Quero trabalhar com um elenco enxuto, pretendo contar com 25 a 26 jogadores de linha e quatro goleiros. Costumo trabalhar em conjunto com o departamento de futebol, um trabalho multidisciplinar, onde eu tenho a responsabilidade pela área técnica e o departamento de futebol pela área administrativa e contratação de um jogador. Claro que vamos sentar e definir ali a contratação do atleta ou não. Tenho a responsabilidade da escolha técnica do atleta, mas passa por todo um colegiado, para que possamos finalizar com as contratações assertivas", disse Cabo, na ocasião.

Nos últimos dias, o Remo confirmou mais dois jogadores no novo elenco. Na segunda-feira (14), o clube anunciou a renovação de contrato com Wendel Lomar e a contratação do lateral-direito Lucas Mendes, que estava no Operário-PR.

Com os anúncios, o elenco azulino para a próxima temporada vai ficando cada vez mais robusto. Os novos jogadores têm se somado àqueles que já tinham contratos mais longos com o Leão, como atletas revelados nas categorias de base e os goleiros. A ideia que o elenco esteja quase todo fechado até o fim da primeira quinzena de dezembro.

Para que o torcedor azulino fique de olho nos jogadores contratados para o ano que vem, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista de atletas que já firmaram contrato com o Leão. Veja:

Goleiros:

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Henrique (jogador das categorias de base)

Atacantes

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)