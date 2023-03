Paysandu contrata lateral Edilson Júnior que jogou a Série B nos últimos dois anos

O Paysandu oficializou nesta segunda-feira (13), a contratação do lateral-direito Edilson Júnior, de 27 anos, que estava disputando o Campeonato Catarinense pelo Concórdia-SC. O jogador atuou os dois últimos anos na Série B do Brasileiro pelo Brusque-SC.

Edilson Júnior é carioca e chega ao Paysandu para jogar e solucionar os problemas enfrentado pelo técnico Márcio Fernandes na montagem do time, pois o clube possui apenas um lateral-direito no elenco, o jovem Thiaguinho, das categorias de base. Na última semana a diretoria do Paysandu dispensou Igor Bosel, que estava atuando na equipe. Outro problema no clube bicolor são as contusões, uma delas tirou o Samuel Lopes, outro lateral-direito do time, porém, o jogador que se recupera de uma lesão na panturrilha, está em avançado processo de recuperação e será liberado para a transição ainda nesta semana. Edilson Júnior já estava atuando na temporada pelo Concórdia, no Campeonato Catarinense, ele chega para assumir a posição de titular.