Médico do Paysandu detalha lesões do elenco e prevê volta de até três jogadores contra a Tuna Luso

O médico do Paysandu, Edilson Júnior, deu detalhes sobre o quadro clínico dos jogadores bicolores que se encontram sob tratamento no clube. Dos quatro nomes citados pelo membro da comissão técnica bicolor, apenas Naylhor está longe de ser reintegrado ao elenco alviceleste. O caso mais simples é do lateral-esquerdo Eltinho, que está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha e pode pintar na partida contra a Tuna, no domingo.

"O Eltinho já está na transição, foi liberado no meio da semana [passada] e está totalmente à disposição na parte física e técnica. Então, assim que ele recuperar [o preparo físico] já fica à disposição e treina totalmente com o grupo”, detalhou o médico em entrevista à TV Cultura.

Outros dois jogadores perto de serem liberados para treinamentos são o lateral-direito Samuel Santos, também com um problema na panturrilha; e o atacante Stéfano Pinho, cuja lesão foi no tendão posterior da coxa. Ambos devem iniciar a etapa de transição nos próximos dias.

“O Samuel [Santos] está em uma fase bem avançada de tratamento, assim como o Stéfano. Os dois a previsão é de que nessa semana entrem no trabalho de transição e, quem sabe, para a próxima rodada já fiquem à disposição”, adiantou Edilson Júnior.

Sem previsão

O caso do zagueiro Naylhor é o mais delicado. O defensor foi diagnosticado com um estiramento no ligamento do joelho e continua em tratamento com os médicos do clube. O jogador de 35 anos ainda não possui estimativa certa para o retorno aos treinamentos.

“Só quem ainda vai ficar um pouquinho mais de tempo é o Naylhor, como uma lesão ligamentar no joelho. Ainda está assintomático e, por isso, ainda vamos tê-lo mais um tempo no DM antes de liberá-lo", concluiu o médico bicolor.

Sequência negativa

O excesso de lesões no elenco do Paysandu colaborou para a má fase da equipe na temporada. Com o empate em 3 a 3 deste domingo, contra o Independente, em Tucuruí, o Papão chegou a três partidas sem vencer. Os resultados ruins somados às más atuações em campo - que já vinham sendo alvo de críticas da torcida mesmo em vitórias do time - colocam pressão sobre o trabalho do técnico Márcio Fernandes, que está “na corda bamba”.

Fora as lesões, o treinador tem sofrido para escalar o time por causa de suspensões. Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Bruno Alves, não encarou o Caeté porque cumpria suspensão pelo terceiro amarelo. O Papão deixou o campo derrotado por 2 a 1.

Contra o Princesa do Solimões, pela Copa Verde, e novamente contra o Independente, pelo Parazão, o zagueiro Henríquez Bocanegra foi expulso e fez com que o time tivesse que jogar boa parte das partidas com um jogador a menos. Genilson também recebeu o cartão vermelho contra o Galo Elétrico e não joga a próxima rodada do estadual.

O próximo da lista pode ser o volante Jorge Jiménez, que está pendurado com dois cartões amarelos no Parazão e na Copa Verde.

Próximo compromisso

O Paysandu não faz partidas neste meio de semana e só volta a campo domingo (19), contra a Tuna Luso. A partida será na Curuzu a partir das 17h. Oliberal.com acompanha o duelo lance a lance, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequêncuia 97.5MHz.