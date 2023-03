A falta que fazem os times de transição

As circunstâncias estão levando o Remo a ativar um "time de transição", à medida que mescla reservas e emergentes da base num time alternativo no Parazão, graças à classificação antecipada. O Paysandu, com muitas lesões e pressionado, não tem como fazer o mesmo, embora esteja praticamente garantido na segunda fase do campeonato estadual.

Os principais clubes do país mantêm ativo o Sub-23 como time de transição. A CBF até instituiu o Campeonato Brasileiro desta categoria, que serve de "ponte" entre sub-20 e profissional. Esta coluna já propôs a Remo e Paysandu que participem da Segundinha com o Sub-23, obviamente à margem da disputa do acesso. Só participação mesmo! Isso ocorre em outros campeonatos no Brasil e na Europa.

Duelo de pressionados

Embora praticamente classificado no Parazão, o Papão é um time pressionado por desempenho que transmita confiança. Não por acaso, o clube está dispensando e contratando, fazendo "up grade" no elenco logo no segundo mês da temporada. Hoje, em Tucuruí, o time bicolor terá um adversário também pressionado. O Independente acabou de trocar de técnico (Léo Goiano por Sinomar Naves) e está sob veementes cobranças pelo risco de rebaixamento.

Tudo indica que será o jogo mais tenso da rodada. Se o Galo Elétrico vencer, desafoga e levanta a crista. Se perder, pode afundar. O Papão joga nas obrigações de vencer e convencer. Caso contrário, dá combustível aos incendiários.

BAIXINHAS

* Quando a principal pauta das maiores autoridades do mundo é a ecologia, o Remo faz um aceno muito oportuno com projeto de energia solar numa estrutura de cobertura de arquibancadas.

* Seria uma grande cartada de sustentabilidade: economia financeira na conta de energia, condições mais dignas para os torcedores no estádio e uma contribuição ao meio ambiente com a produção de energia limpa. Enfim, pode ser o primeiro passo para o Remo virar EcoClube.

* Se quiser, Márcio Fernandes junta Genílson e Bocanegra pela primeira vez. São dois bons zagueiros que devem se completar bem como dupla. O outro zagueiro disponível é Wanderson, que vem tendo boas atuações.

* Warian "Ameixa" Santos e Rafael Oliveira de volta ao futebol paraense, no Independente. O volante Ameixa foi do Remo para o Corinthians, em 2015, cotado para uma grande carreira, mas não fez o sucesso esperado. O atacante Rafael Oliveira, 35 anos, está em recomeço.

* De Paulo Romano, da comissão de inspeção de estádios (CBF): "Em relação ao Mangueirão, em uma rara reunião da qual participei, mostrei minha preocupação em relação ao local ocupado pelas 'organizadas'. Em todas as arenas, esses locais não possuem cadeiras, uma questão óbvia…"

* Cadeiras ou qual outro ítem quebrado vai provocar grande burocracia (licitação) para reposição. Por isso, as grandes arenas do país acabam nas mãos de empresas, em gestão terceirizada, o que eleva as taxas de aluguel. Por enquanto, porém, nem questão elementar da data da reabertura está resolvida.

* Agora, o aceno é para 9 de abril como data de reabertura da Arena Mangueirão. E pensar que foi criada expectativa para setembro passado! Seis meses depois, ainda estamos na esteira das incertezas, sendo a conclusão das obras só deverá ocorrer em junho ou julho.