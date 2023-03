FPF altera tabela da sétima rodada do Parazão para evitar jogos de Remo e Paysandu no mesmo dia

Inicialmente, Remo e Paysandu estavam com jogos marcados para o domingo (19), em Belém, mas um pedido da diretoria bicolor ajustou as datas; mudança evita conflitos entre torcedores e diminuição do efetivo na segurança pública

Luiz Guilherme Ramos