FPF entrega ao Ministério Público relatório sobre possível manipulação de resultados no Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou nesta sexta-feira (3) que tem realizado investigações sobre possíveis casos de manipulação de partidas no Parazão 2023. De acordo com a entidade, a apuração foi feita por uma empresa de consultoria, especializada em "integridade esportiva" e os relatórios foram enviados para o Ministério Público do Pará (MP-PA).

VEJA MAIS

Segundo a Federação, a investigação começou após um clube ter denunciado possíveis ocorrências de irregularidades em uma partida da quarta rodada do estadual. De acordo com a queixa, as manipulações tinham objetivo obter lucro em apostas esportivas.

A partir da denúncia, a FPF acionou a Sportradar Integrity Services, empresa contratada para monitorar a "integridade do Parazão". A Sportradar, por sua vez, não se limitou a analisar apenas a partida apontada, tendo também analisado a partida anterior do clube requerente.

Após as análises, a Sportradar elaborou um relatório sobre os jogos e encaminhou a documentação ao Ministério Público. Toda a investigação ocorre em caráter sigiloso, segundo a Federação.

Além disso, a questão também foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que no momento responde pelo Tribunal Desportivo do Pará (TJD-PA), para a adoção das medidas cabíveis.

Caso São Francisco

No dia 28 de fevereiro, torcedores acusaram a equipe do São Francisco de participar de um possível esquema de apostas esportivas. A denúncia partiu após a derrota do Leão Santareno para o Tapajós, por 3 a 2.

Após a denúncia, a diretoria do São Francisco se posicionou, por meio de nota, dizendo que o clube confia na integridade de cada jogador e da comissão técnica da equipe.