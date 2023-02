FPF divulga tabela da sexta rodada do Parazão 2023; jogos de Remo e Paysandu tem data indefinida

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta terça-feira (28) as datas e horários da sexta rodada do Parazão 2023. De acordo com a entidade, as partidas da antepenúltima sequência de jogos da primeira fase serão realizadas nos dias 11 e 12 de março.

Segundo a nova tabela, divulgada no site da FPF, as partidas de Remo e Paysandu ainda têm datas indefinidas. Os dois maiores clubes do Pará jogarão ou no sábado (11) ou no domingo (12), provavelmente em dias diferentes. Vale lembrar que o Leão enfrentará o Tapajós, em casa, enquanto o Papão visita o Independente, em Tucuruí.

Remo x Tapajós | 11/03 ou 12/03 | sem horário definido | Estádio Baenão

Independente x Paysandu | 11/03 ou 12/03 | sem horário definido | Estádio Navegantão

Tuna x São Francisco | 11/03 | 10h | Estádio do Souza

Itupiranga x Castanhal | 12/03 | 9h45 | Arena Crocodilo

Cametá x Bragantino | 12/03 | 10h | Parque do Bacurau

Águia x Caeté | 12/03 | 16h | Zinho Oliveira

Regulamento

Apesar do campeonato ter as equipes divididas em três grupos com quatro clubes cada, o chaveamento só serve para definir os confrontos da competição. Os critérios de avanço de fase e rebaixamento são baseados na pontuação da classificação na pontuação geral do Parazão. Os oitos melhores classificados após as oito rodadas da primeira fase vão avançar para a fase quartas de final. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Campeonato Paraense de 2024.