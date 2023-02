Parazão: FPF investiga denúncia de possível esquema de apostas e São Francisco se pronuncia

Após denúncia de torcedores contra alguns atletas do São Francisco, sobre um possível esquema de apostas, a diretoria do Leão santareno fez um pronunciamento através de nota. O clube informou que confia nos atletas, comissão técnica e oficialmente ninguém foi punido, porém, o caso segue sendo investigado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Em nota divulgada nas redes sociais, a diretoria do São Francisco informou que mantém o pensamento em buscar a classificação à próxima fase do Parazão 2023, que acredita a integridade dos jogadores e confia no técnico Samuel Cândido.

“Em respeito à sua torcida, imprensa e todos os que contribuem para o São Francisco Futebol Clube, a diretoria esclarece que continua viabilizando todos os esforços para que jogadores e comissão técnica busquem a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense 2023.

Reforçamos a confiança no trabalho dos jogadores e da comissão técnica que, diariamente, trabalham de forma incansável para atingir os objetivos traçados no início da temporada.

Sobre o técnico Samuel Cândido, o São Francisco ressalta que tem plena confiança em seu trabalho, pois conhece o grupo que tem nas mãos.

Por fim, o clube manifesta, publicamente, a confiança na integridade de cada jogador que veste o manto azulino e defende as cores do São Francisco neste Parazão 2023”.

A denúncia feita por torcedores, partiu após a derrota do São Francisco para o Tapajós, por 3 a 2, ocorrido na última rodada do Parazão. Na competição o Leão soma três pontos e os torcedores temem pelo rebaixamento do clube de Santarém (PA).

A Federação Paraense de Futebol segue apurando o caso. O presidente da instituição, Ricardo Gluck Paul, informou ao O Liberal que uma empresa realiza uma auditoria das apostas realizadas, para manter a integridade dos jogos do Parazção. Essa empresa foi acionada e está analisando as partidas.