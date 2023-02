Paysandu encerra contratações e tem elenco definido para início do Parazão 2023

A contratação do atacante Fernando Gabriel, anunciado há cerca de duas semanas, foi a última do Paysandu antes do início do Campeonato Paraense de 2023. Pelo menos foi o que afirmou o vice-presidente bicolor, Roger Aguilera. Em entrevista ao O Liberal na tarde da última quinta-feira (2), em treino aberto realizado na Curuzu, o dirigente disse que o Papão voltará ao mercado somente próximo ao início da Série C do Brasileirão.

"Nesse momento não tem como [mais contratações]. Vai começar o Parazão, os atletas já se apresentaram. Não terá nenhuma surpresa. Agora nós estamos de olho no mercado pra Série C, de olho em alguns jogadores em que podemos assinar pré-contrato, que já estavam no radar. Primeiro temos que fazer uma avaliação macro do elenco, saber o jogador que não rendeu, o que é natural, e torcer que tenhamos um alto índice de acerto. Depois disso é contratar o mínimo possível, porque nós entendemos que investimos muito esse ano", explicou Roger.

De acordo com o empresário, o mercado estrangeiro pode continuar sendo prioridade do Paysandu na próxima janela de transferências. Tudo isso, no entanto, dependerá do bom rendimento dos três "gringos" que o Papão já possui no elenco - Bocanegra, Jiménez e Hernández.

"Bora ver como eles vão se adaptar. Não é só o fato de jogar no Brasil, mas na nossa região. Aqui os campos são mais pesados, o clima é diferente, a cultura. Tudo isso pesa e vamos ver como vai ser a adaptação. Tomara tudo ocorra bem, porque assim as portas estarão escancaradas para o mercado", finalizou Roger.

A primeira partida do Paysandu no Parazão será pela segunda rodada do torneio. O duelo contra o Itupiranga ocorre no estádio da Curuzu, em Belém, na quinta-feira (9), às 20h. O duelo terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com