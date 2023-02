Futuro de D'Agostino no Paysandu é incerto e caso provoca divergência nos bastidores; entenda

A permanência do atacante venezuelano Andrés D'Agostino no Paysandu divide opiniões nos bastidores do clube. No clube desde o final do ano passado, o jogador de 20 anos ainda não foi contratado oficialmente, mas tem participado de atividades com o time principal. No momento, as informações oficiais sobre a manutenção do jogador seguem caminhos diferentes.

Durante o treino aberto da última quinta-feira (2), o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, garantiu que o clube tinha intenções de efetivar o jogador. No entanto, a afirmação contrasta com a versão dada pelo vice-presidente, Roger Aguilera. De acordo com o empresário, o futuro do atleta deve ser definido neste final de semana.

"Ele passou por uma avaliação com o Márcio [Fernandes] e agora chegou o momento de definição. Acho que até o final de semana vamos acertar e ver a condição do atleta", explicou.

Por mais que o prazo tenha sido dado pelo vice-presidente, a comissão técnica bicolor quer "barganhar" mais tempo para avaliar o atleta. Após o treino, Márcio Fernandes falou com a imprensa e disse que ainda não chegou a uma conclusão final sobre a permanência ou não de D'Agostino.

"É um jogador que está fazendo testes. Estamos avaliando e não temos uma ideia formada. Ele teve uma contusão na pré-temporada, ficou fora dos treinamentos e não tivemos uma conclusão. Apesar disso, estamos procurando ganhar mais tempo pra conseguir avaliar", disse Márcio.

Quem é Andrés D'Agostino

Andrés D'Agostino nasceu em San Cristóbal, capital de Táchira, província da Lá, o atacante se destacou na Academia Rey, com 16 anos.

Em seguida, o jogador recebeu a oportunidade de atuar em equipes de base da Espanha. Em 2021, passou por Patacona, Ribarroja e Levante, clube da primeira divisão espanhola, onde conquistou um título pelo sub-20.