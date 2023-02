Paysandu deve adotar rodízio de capitães na temporada 2023; veja motivos

O Paysandu deve adotar um rodízio de capitães na temporada 2023. A prática, utilizada em diversas equipes do Brasil, é vista pela comissão técnica como uma estratégia de formar várias lideranças dentro do elenco.

Uma delas, inclusive, será a do zagueiro Genílson, capitão e titular do Papão em 2022. Em contato com a redação integrada de O Liberal após o treino aberto comemorativo da última quinta-feira (2), o jogador disse que não se opõe à prática. Segundo ele, a braçadeira de capitão é apenas uma mera formalidade e que o clube já possui vários líderes no vestiário.

"Foi cogitado um revezamento de capitães, por termos esse ano alguns líderes. Quem for o capitão nós estaremos bem servidos. Liderança já nasce com a pessoa e temos vários líderes no plantel. Espero poder continuar no revezamento e estaremos sempre à disposição do professor", disse Genílson.

A primeira partida do Paysandu no Parazão será pela segunda rodada do torneio. O duelo contra o Itupiranga ocorre no estádio da Curuzu, em Belém, na quinta-feira (9), às 20h. O duelo terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.