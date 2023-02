Paysandu: torcedores podem escolher quando usar ingresso de jogo suspenso; saiba mais

O torcedor do Paysandu que comprou ingressos para a partida contra o Bragantino, suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), não terá as entradas invalidadas. De acordo com o executivo de futebol Vandick Lima, os bilhetes poderão ser reutilizados, ou no jogo contra o Itupiranga, na próxima quinta (9), ou quando a partida suspensa do Parazão foi remarcada.

"[O torcedor] Pode usar [o ingresso] nesse jogo ou no outro, o torcedor escolhe. Quem usar nessa partida, terá o ingresso invalidado pro jogo seguinte. Nossas catracas estarão disponíveis. O outro jogo que falo pode ser contra o Bragantino ou Paragominas, quando for marcado", disse Vandick.

A primeira partida do Paysandu no Parazão será no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo, marcado para às 20h, terá transmissão Lance a Lance de O Liberal.com.