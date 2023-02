Em treino aberto, Márcio Fernandes indica possível time titular do Paysandu para estreia no Parazão

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, já tem uma ideia do time que mandará a campo para a partida contra o Itupiranga, pela estreia bicolor no Parazão. O esboço de um time titular foi visto pela primeira vez no treino aberto da última quinta-feira (2), que ocorreu no estádio da Curuzu, em Belém.

Sem dois titulares machucados - Ricardinho e Eltinho - o treinador optou manter o esquema tático utilizado no amistoso contra a Tuna Luso, no último domingo (29). No entanto, para as vagas restantes, o treinador deu oportunidades a jogadores que já vinham atuando na equipe principal durante a pré-temporada.

O possível time titular do Papão deve ser composto por: Thiago Coelho; Igor Bosel, Genílson, Naylhor e Juan Tavares; Jorge Jiménez, João Vieira e Felipe Gabriel; João Pedro, Bruno Alves e Mário Sérgio (Stéfano Pinho).

A primeira partida do Paysandu no Parazão será pela segunda rodada do torneio. O duelo contra o Itupiranga ocorre no estádio da Curuzu, em Belém, na quinta-feira (9), às 20h. O duelo terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.