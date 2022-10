Executivo bicolor: presidente do Paysandu confirma Ari Barros como cotado ao cargo para 2023

O presidente do Paysandu Maurício Ettinger quer contratar um novo executivo de futebol antes das eleições do clube, que devem ocorrer até 10 de dezembro. Na visão do mandatário bicolor esse é o melhor jeito de abordar a situação tendo em vista que o clube precisa iniciar a pré-temporada justamente no último mês do ano e, para isso, precisa de um elenco já formado. Um dos nomes cotados para o cargo é Ari Barros, que já passou pelo Remo e cujo último trabalho foi no Náutico-PE.

"Eu sou amigo particular do Ari, inclusive antes de vir o Fred Gomes eu tinha convidado o Ari, mas ele ficou no Náutico por problemas financeiros. Não sei se vai ser ele, não chegou convite nele ainda, mas ele acompanhou ao nosso jogo lá em Natal, contra o ABC, e pode ser um nome. Mas a gente vai procurar vários nomes, como a gente fez esse ano: procuramos vários, chegamos em três e dos três escolhemos o Fred. Vamos fazer essa mesma política de novo", explicou Ettinger durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, na Curuzu, durante a reapresentação do elenco bicolor visando a Copa Verde.

VEJA MAIS

O Papão está sem executivo de futebol há 30 dias - desde a demissão de Fred Gomes, que aconteceu no dia 6 de setembro. Mas, como o Alviceleste está em meio a um processo eleitoral, Maurício Ettinger - que vai buscar a reeleição - pretende chamar os candidatos de oposição para participar da negociação, para que a eleição não atrapalhe o planejamento para 2023, qualquer que seja o presidente até lá.

“Isso [contratar executivo] tem que ocorrer antes das eleições. Inclusive, já falei com o [Sérgio] Solano, acho que um mês atrás: 'Você quer indicar alguém para acompanhar o que nós estamos fazendo no futebol?', mas ele preferiu não indicar. Não sei, com o Felipe [Fernandes], se a gente vai juntar ou não a chapa, mas, se ele vier com outra chapa, ele vai ter que indicar alguém para acompanhar, porque não dá para esperar até dia 12 ou 15 de dezembro.

O Campeonato Paraense começa dia 15 de janeiro. Temos que ter uma pré-temporada. Nenhum time consegue se formar sem um executivo hoje em dia. Não adianta falar o contrário, é só olhar os grandes clubes do país", reforçou o atual presidente.

Carreira

Ari Barros é um profissional relativamente novo no mercado dos executivos de futebol. No currículo, ele exerceu a função pela primeira vez no Treze-PB, em 2014. O trabalho seguinte foi no Remo, entre abril e dezembro de 2018. No ano seguinte, foi para o Juventude, onde primeiro foi coordenador para, depois de três meses, assumir o cargo de executivo. No clube gaúcho ficou até janeiro de 2021, quando saiu para assumir o Náutico, na Série B. Lá permaneceu até agosto de 2022.

Retomada

A Copa Verde é a última competição do calendário bicolor em 2022. A data de estreia do time bicolor ainda será confirmada pela Comfederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a previsão é de que ocorra no dia 29 de outubro contra o vencedor do duelo entre Humaitá-AC e Náutico-RR. O elenco recebeu folga de dez dias após a eliminação no quadrangular da Série C e voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, sob o comando do técnico Márcio Fernandes.