Paysandu: Ettinger enumera erros na Série C, cita contratações e problemas psicológicos de atletas

O elenco do Paysandu se reapresentou nesta quarta-feira (5), na Curuzu, para iniciar o planejamento para a disputa da Copa Verde. Na sala de imprensa do estádio bicolor, o presidente do clube, Maurício Ettinger, fez um balanço do papão na Série C deste ano e afirmou que o time não conquistou o acesso por problemas psicológicos e disse não aguentar mais disputar a Série C.

“O motivo principal que a gente queria era o acesso. Fizemos uma Série C boa, razoável, primeira etapa boa chegamos no primeiro lugar junto com o Mirassol. Foi uma primeira etapa muito boa. E pecamos na segunda etapa. Infelizmente não tivemos êxito. Acredito que muitas das falhas foram problemas psicológicos, agora vemos assim, além de algumas contratações que não conseguimos, embora tenha tentado muito, como centroavante e outras posições, que fomos atrás, mas dentro de uma política financeira. Esses foram os principais motivos frustrantes, que serviram de aprendizado para o ano que vem, que não pode fugir do Paysandu esse acesso, pois o Paysandu não é um time de Série C e não aguenta mais a Série C”, disse.

Maurício Ettinger é candidato à reeleição no Paysandu. O dirigente tenta um novo mandato no clube bicolor e possui como adversários Sérgio Solano e Felipe Fernandes, que lançaram pré-candidatura ao pleito que ocorrerá em dezembro.