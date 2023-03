Nicolas no Paysandu? Atacante comenta postagem de Vinícius Leite e torcida pede retorno do jogador

O Paysandu reencontrou o caminho da vitória no último sábado, ao vencer a Tuna Luso Brasileira por 2 a 1, na Curuzu, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida também marcou a reestreia do atacante Vinícius Leite ao Papão, que ganhou comentários de Nicolas nas redes sociais. Leite afirmou esperar pelo atacante que está no Goiás e torcida bicolor reforçou o pedido.

Após voltar a vestir a camisa do Paysandu, Vinícius Leite publicou em seu perfil no Instagram uma foto da sua reestreia. Nicolas, ex-Papão, comentou “o homem voltou”. Vinícius Leite respondeu: “Te esperando”.

A postagem de Vinícius Leite recebeu vários comentários de torcedores do Paysandu pedindo o retorno de Nicolas, que deixou o Papão na metade da temporada 2021, para defender o Goiás.

Nicolas recebeu vários comentários de torcedores pedindo seu retorno ao Papão (Reprodução / Instagram @vl_silva)

Comentários dos torcedores

“Falta você aqui” – Gabriel Garcia

“Volta também” - Enzo Quaresma

“Só falta o Nicolas para ele [Vinícius Leite] dar assistências” – Luiz Felipe

“Volta logo para o Papão. Estamos te esperando” – Silvio Rocha

“Falta só você de volta” – Sofia Pinheiro

“Não demora aí, cara. Volta logo” – Thiago Lima

Temporadas no Papão

Nicolas defendeu o Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e metade de 2021. Foram 103 partidas com a camisa do Papão e 37 gols marcados. Foi artilheiro do Parazão em 2020, conquistou dos estaduais (2020 e 2021) e ficou conhecido como “artilheiro dos clássicos”, pois balançou as redes do Remo oito vezes.

O “Cavani da Curuzu” foi vendido pelo Papão ao Goiás, clube que defende até hoje. O jogador já realizou 90 partidas pelo clube Esmeraldino e marcou 29 gols, além de ter conquistado o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021.