Copa do Brasil: Remo, Águia e Paysandu podem enfrentar Flamengo, Palmeiras, Corinthians; saiba mais

A Copa do Brasil 2023 está com os 32 clubes definidos para a 3ª fase. A competição mais democrática do país, contará com equipes tradicionais, porém, muitos grandes também caíram fora precocemente do torneio, que pela primeira vez, terá três paraenses na terceira fase. Remo, Águia de Marabá e Paysandu podem enfrentar clubes gigantes do futebol nacional. Adversários serão conhecidos em sorteio, ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partir desta fase a competição contará com os clubes brasileiros que estão classificados para a Copa Libertadores, um melhor colocado do ranking nacional de clubes da CBF, além dos campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Veja quais os times estão no primeiro pote da Copa do Brasil



Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Fortaleza-CE, Corinthians-SP, Santos-SP, Internacional-RS, América-MG, Bahia-BA, Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Grêmio-RS e Coritiba-PR.

Veja quais os times estão no segundo pote da Copa do Brasil

CRB-AL, CSA-AL, Náutico-PE, Remo-PA, Tombense-MG, Brasil de Pelotas-RS, Paysandu-PA, Ituano-SP, Botafogo-SP, Volta Redonda-RJ, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu-RJ, Maringá-PR, Águia de Marabá-PA, Sport-PE e ABC-RN.

Com as divisões dos potes dessa forma, não teremos confrontos dos clubes paraenses, já que, Remo, Águia de Marabá e Paysandu estão no mesmo pote. Nesta fase as partidas serão de ida e volta, com os mandos de campo definidos também em sorteio.

A competição em 2023 terá um recorde em premiação ofertada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo serão distribuídos R$430 milhões, divididos entre todos os participantes, ente a fase inicial até à grande finalíssima. Quem avançar para a quarta fase garante uma cota de R$3.300 milhões.