Com luzes coloridas, iluminação externa do Mangueirão é testada e torcedor diz: 'Virou aparelhagem'

O maior palco do futebol paraense vai ganhando os ajustes finais para a reabertura. O Estádio Mangueirão, que passa por reforma desde fevereiro de 2021, está com data da reabertura oficial para o dia 9 de abril, com o clássico Re-Pa pela última rodada do Parazão e na noite de ontem, o Colosso do Bengui passou por um teste de iluminação e chamou a atenção por quem passava próximo ao estádio.

Os testes foram feitos com sistema de iluminação da parte externa do Mangueirão. Luzes coloridas ganharam a estrutura do Colosso e a torcida não perdoou e chamou a o estádio de “aparelhagem”.

“O Mangueirão virou uma aparelhagem”, disse o torcedor Emerson Luis.

Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, o Mangueirão ficou mais moderno, ganhou o formato “arena”, além de melhorias dentro e fora do estádio. O Colosso do Bengui ganhou novos vestiários, área de zona mista para a imprensa, dobrou o número de banheiros, 14 novas rampas ajudarão o acesso da torcida às arquibancadas, além de cadeiras em todo o estádio.

Outra melhoria é a cobertura em parte do estádio, que ampliará o teto em torno de 10 metros, dando conforto aos torcedores que estarão em áreas que antes chovia e o sol castigava. O gramado do Mangueirão é padrão FIFA, com nova drenagem e o mesmo tipo de grama dos estádios da última Copa do Mundo no Catar.

O Mangueirão também ganhou elevadores, que ajudarão no acesso de torcedores portadores de necessidades, além de restaurantes atrás dos gols, com vista direta para o gramado. Outra situação que mudou no estádio foram as entradas e bilheterias, que foram construídas, dando comodidade para o torcedor, sem que ele precise se deslocar ao CEJU, antigo ponto de vendas de ingressos.