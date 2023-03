Com premiação da CBF, Águia planeja reforços à Série D e construção de Centro de Treinamento; veja

Passada a euforia da classificação do Águia à próxima fase da Copa do Brasil, o clube retorna ao planejamento, que envolve a continuidade no Campeonato Paraense, já com compromisso neste sábado, diante do Bragantino, no Ninho do Japiim, em Castanhal. Enquanto o elenco segue disposto a manter a vice-liderança geral do Parazão, o presidente Sebastião Ferreira, o "Ferreirinha", traça planos para o clube, após ganhar a terceira cota pela participação na Copa BR no valor de R$ 2,1 milhões.

O presidente conversou com a reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal e contou quais os planos para os mais de R$ 3 milhões que o clube deve receber.

Cotas

Esta é a maior premiação conquistada pelo clube marabaense em um início de temporada. Até o momento, apenas a primeira parcela, de um total de três cotas, foi repassada pela CBF, no valor de R$ 675 mil, descontado os 10% do total de R$ 750 mil. Ainda faltam a cota de R$ 900 mil (R$ 810 mil descontados os 10%), referente à segunda fase, e a última, de R$ 2,1 milhões (R$ 1,89 milhões). Somando os valores já descontados, o Águia terá um total de R$ 3.375.000,00, os quais o presidente já reservou a maior parte do destino.

Centro de Treinamento

Nossa prioridade agora é construir o nosso Centro de Treinamento, ao menos para iniciar a obra. Vamos aplicar quase que a totalidade desse recurso na construção. Apesar do Águia já ter uma história, ainda não temos um lugar nosso. Nós alugamos campo, dependemos do estádio da prefeitura. É prioridade nossa iniciar a construção. Já conseguimos uma área no loteamento Novo Progresso, através de uma concessão de uso que a prefeitura nos concedeu por 20 anos. A ideia é construir lá", explica.

Com tudo armado, o dirigente diz que aguarda apenas o término do "inverno amazônico" para começar a obra. "Estamos só esperando terminar o período das chuvas e vamos começar. Não temos um prazo ou um limite para entregar. O importante é começar a construção e dar um salto na estrutura do Águia de Marabá", destaca.

Copa do Brasil

Apesar disso, o clube não pode jogar a terceira fase em casa, devido a obrigatoriedade da CBF sobre estádios com capacidade acima de 10 mil torcedores, sistema de iluminação e cabines para transmissão.

Assim, surge o dilema sobre a nova praça, que está sendo avaliado pelo presidente junto à diretoria. "Aqui em Marabá e na região não temos um estádio com essa capacidade. No entanto, a torcida de Marabá tem entrado em contato para que o jogo seja realizado nas proximidades, em um estádio perto daqui. Temos duas cidades que podem servir: Imperatriz (MA) e Araguaína (TO)", comenta o dirigente aguiano.

Além das duas cidades, o presidente diz que jogar em Belém também é uma possibilidade, mas esbarra na falta de informações sobre a data de reabertura do Mangueirão, valores com aluguel e os custos do estádio. "Nada impede, mas ao que tudo indica, o nosso torcedor quer que seja em Imperatriz".

Reforços

Hoje o Águia é treinado pelo técnico Mathaus Sodré. Com ele no comando, o time segue na vice-liderança do Parazão, passou para a terceira fase da Copa do Brasil e tem vaga garantida na Série D, que começa no próximo dia 30 de abril. Esta será a terceira e última competição do calendário, considerada também a mais importante, dado o investimento que a direção pretende fazer.

"Vamos precisar de pelo menos uns quatro, pensando na disputa da Série D. Até porque, uma de nossas metas para este ano é a conquista do acesso à série C. Então para conseguir isso, precisamos de mais jogadores.

"Bicho"

O ótimo início de temporada tem amolecido o coração e o bolso do presidente aguiano. Embora tenha levado apenas "um pix" dos três garantidos, Ferreirinha diz que parte dele foi destinado ao elenco e as bonificações não devem parar por aí. A expectativa para o próximo "bicho" é elevada. "Já passamos 200 mil referente à primeira cota recebida. Nessa vamos dar uma premiação de 450 mil para o elenco", garante.

Hoje, a folha salarial de jogadores, funcionários e comissão técnica gira na casa dos R$ 170 mil, praticamente três vezes menor que o prometido. "Será praticamente três vezes o salário deles. Estamos investindo bastante, com muita confiança nessa temporada", encerra.