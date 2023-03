Reabertura do Mangueirão mudou; possíveis clássicos da Copa Verde devem ser na Curuzu e Baenão

O Mangueirão terá uma nova data de reabertura. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal. O Governo do Estado trabalha com a data de 9 de abril, para a reabertura do Colosso do Bengui, em clássico pelo Campeonato Paraense, competição em que o governo é o principal patrocinador.

O maior palco do futebol paraense passa por reforma desde fevereiro de 2021, porém, o governo trabalhava com a data de reabertura para o dia 19 de março, mas com a suspensão do Parazão 2023, a data foi reajustada para o 26 de março, porém, ainda faltam alguns ajustes no Mangueirão para que ele seja reaberto em sua totalidade, tanto dentro, quanto ao redor do estádio, com mais conforto aos torcedores.

Datas conflitantes

Paysandu e Remo estão na disputa da Copa Verde 2023. Os dois clubes estão nas quartas de final da competição, caso os eternos rivais avancem no torneio, eles se enfrentam, justamente nas datas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 26 e 29 de março, data que conflitaria com a da reabertura do Mangueirão.

Copa Verde na Curuzu e Baenão

Caso Papão e Leão avancem na Copa Verde, os dois jogos seriam disputados nos Estádios da Curuzu e do Baenão, com torcida única.

(Matéria em atualização)