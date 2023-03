Após eliminar o Goiás na Copa do Brasil, Águia provoca esmeraldino nas redes sociais: 'Sal'

O Águia avançou à terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer por 7 x 6, nos pênaltis o Goiás-GO, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, após empate sem gols no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Nas redes sociais, o clube paraense tirou onda com o clube goiano e provocou.

Em seu perfil no Twitter, o Águia de Marabá publicou uma foto de um periquito, que é o mascote do Goiás, com a legenda: “Em terra de Águia, periquito não voa. Sal!”

O Azulão de Marabá faturou mais de R$2 milhões com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. O adversário do Águia será definido em sorteio, na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).