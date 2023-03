Com um time inteiro de lesionados, Paysandu luta para repor peças no Parazão e Copa Verde

De um início de temporada promissor, o Paysandu viu o panorama mudar drasticamente após perder uma sequência de jogadores nas últimas partidas, a maior parte por conta das incessantes viagens e jogos com pouco tempo de descanso. No total, cerca de 12 atletas foram afastados em algum momento, em decorrência dos desgastes físicos, forçando a comissão técnica a improvisar peças em várias posições, enquanto o time se prepara para novas decisões pela Copa Verde e Copa do Brasil, além da fase final do Parazão.

Aos poucos, o time titular foi trocando as caras e perdendo a característica central de jogo, o que resultou na primeira derrota na temporada para o modesto Caeté, pela quinta rodada do Parazão. Depois disso o time ainda empatou com o Independente, pela sexta rodada, e com o Princesa do Solimões, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Na próxima quinta-feira, o time volta a campo contra os amazonenses, agora na Curuzu, para decidir quem avança à semifinal do torneio.

Além dos citados, existem aqueles que estão em tratamento por períodos anteriores à temporada, caso do atacante Dalberto, que passou por uma cirurgia no ano passado, para recompor o ligamento do joelho esquerdo. O mesmo problema afeta o volante Yure, que sofreu um acidente doméstico e passou pelo mesmo procedimento cirúrgico, seguindo em recuperação, com estimativa de retorno para este semestre.

Um caso à parte é o volante Bileu, que voltou ao time depois de quase um ano parado. O atleta se recupera de uma cirurgia no joelho e já treina com bola, mas não estava sendo relacionado aos jogos. No entanto, com a lesão de outro jogador, o zagueiro Iarley, ele foi sacado às pressas para tapar um buraco na defesa e acabou agradando o técnico Márcio Fernandes. O Paysandu disputa atualmente três competições, pelo menos duas delas com boas chances de sucesso.

No Parazão, o time é o segundo colocado na classificação geral, atrás apenas do Clube do Remo e já classificado à fase final. Na Copa Verde, os bicolores jogam nesta quinta-feira (23), contra o Princesa do Solimões-AM, na Curuzu. Uma vitória simples garante o time na semifinal do torneio, onde poderá enfrentar o Leão Azul, caso este passe pelo São Raimundo-AM, nesta quarta (22), também na capital paraense.

A terceira competição é a Copa do Brasil, que terá os jogos da terceira fase nos dias 12 e 26 de abril. Nela, o Paysandu poderá ter pela frente adversários de peso do futebol brasileiro. Estão no pote 1 os times: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Do outro lado, além de Paysandu, estão Remo e Águia, representando o futebol paraense.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a assessoria do clube para saber a lista atualizada de desfalques, bem como os retornos para os jogos da semana. De acordo com o informado, ainda continuam fora de rota os seguintes jogadores: Jimenez (fratura no nariz), Naylhor (entorse no joelho), Stéfano Pinho (joelho), Iarley (entorse no tornozelo) e João Vieira (joelho).

Confira todos os jogadores que já se lesionaram pelo Paysandu em 2023

Gol

- Victor Souza (coxa esquerda)

Lateral-direita

- Samuel Santos (lesão muscular na panturrilha)



Lateral-esquerda

- Eltinho (lesão muscular na panturrilha esquerda)

- Eric Vieira (deixou a partida contra o Independente machucado e não foi relacionado no jogo seguinte)



Zaga

- Naylhor (estiramento no ligamento do joelho)

- Genilson (fratura no nariz)

- Wanderson (corte na face)

- Bocanegra (coxa esquerda)



Cabeça de área

- Jimenez (fratura no nariz)



Meio

- Ricardinho (entorse no tornozelo)



Atacantes

- Stefano Pinho (lesão foi no tendão posterior da coxa)

- Alex Matos (posterior da coxa esquerda)