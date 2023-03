Nova data: apresentação do novo executivo Ari Barros no Paysandu é adiada para esta terça-feira (21)

O novo executivo do futebol do Paysandu, Ari Barros, está em Belém desde o último sábado (18), quando iniciou trabalhos internos na nova função. O profissional seria apresentado nesta segunda-feira (20) para a imprensa, mas a entrevista coletiva foi remanejada pelo clube para esta terça-feira, às 17h, na Curuzu. Serão as primeiras palavras oficiais de Ari no comando do futebol alviceleste.

A chegada ao Papão mexeu com o organograma do clube. Vandick Lima, que vinha exercendo o cargo de executivo, foi promovido para Diretor-Geral do Departamento de Futebol, que engloba, além de Ari e do coordenador técnico Ricardo Lecheva, a comissão técnica, o departamento médico e a assessoria de imprensa bicolor.

Na entrevista coletiva, Ari Barros poderá apresentar suas credenciais e planos para o Paysandu, além de esclarecer como será a divisão de tarefas e demandas no novo departamento de futebol.

Currículo

Ari Barros tem 44 anos e é ex-zagueiro, aposentado dos gramados desde 2013. No ano seguinte, 2014, assumiu o cargo de executivo no Treze-PB, que foi exercido entre março e outubro. A experiência seguinte foi no Remo, entre abril e dezembro de 2018.

Ari Barros na sua apresentação como jogador do Paysandu (primeiro à esquerda) ao lado de Sidny, Cristiano e Hadson (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

O currículo de Ari Barros possui uma longa passagem pelo Juventude-RS. Ele chegou ao clube gaúcho em julho de 2019 como coordenador técnico e em setembro foi promovido a executivo, função que exerceu até janeiro de 2021. No período, conquistou dois acessos: da Série C para a Série B (2019) e da Série B para a Série A (2020).

Dias após deixar o Juventude, foi contratado pelo Náutico, onde também ficou mais de um ano. O trabalho no Timbu foi encerrado em agosto de 2022, com a equipe na lanterna da Segundona.