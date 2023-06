Diretoria e comissão técnica definem prioridades nas contratações do Paysandu; veja as posições

O Paysandu vive um momento de reformulação do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O vai e vem de atletas é grande na Curuzu, só nesta temporada já foram 16 jogadores que deixaram o Papão e mais alguns vão sair. Mas na mesma velocidade em que atletas vão se despedindo do Papão, outros vão chegando e pelo menos mais dois devem pintar em Belém nos próximos dias.

A equipe de O Liberal apurou com fontes internas do Paysandu, que a diretoria busca mais dois jogadores de forma urgente, um atacante de lado e um zagueiro. O Paysandu trabalha em sigilo e alguns nomes foram debatidos internamente, em reuniões entre a diretoria, presidência, além do técnico Marquinhos Santos, que já informou à presidência a necessidade de reforços.

A temporada do 2023 segue para o Paysandu somente com a disputa da Série C, principal competição do clube no ano. Nos outros compromissos da temporada, a equipe alviceleste não conseguiu êxitos, ficando em terceiro lugar no Campeonato Paraense, além de ter ficado com o vice-campeonato na Copa Verde, ao ser derrotado duas vezes pelo Goiás-GO.