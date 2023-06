Paysandu vai cumprir um jogo na Série C de portões fechados e tenta reverter situação no STJD

O Paysandu foi punido pelo Superior Tribunal de justiça Desportiva (STJD), com perda de dois mandos de campo no Campeonato Brasileiro da Série D. O clube paraense tentou reverter a situação, porém não evitou a punição. O clube ainda tenta mudar o cenário em um dos jogos. A informação foi confirmada pelo presidente Maurício Ettinger, ao O Liberal.

O mandatário bicolor informou que uma das duas partidas de punição, será realizada, porém o jurídico do Paysandu ainda busca uma solução para o segundo jogo.

“Vamos cumprir o primeiro jogo e analisar quais medidas iremos tomar na segunda partida”, disse, Ettinger.

VEJA MAIS

O jurídico bicolor recorreu ao Pleno do STJD e no início desse mês, a 3ª Comissão Disciplinar do STJD, manteve a perda de mando nas próximas duas partidas do Papão em casa, na Curuzu. O primeiro jogo em que o clube alviceleste irá cumprir será diante do São Bernardo-SP, na próxima segunda-feira (20). Já a segunda partida designada ao Papão de portões fechados erá diante do Floresta-CE, marcada para o dia 18 de junho, às 19h.

Caso

A punição ao Papão ocorreu após torcedores do clube se envolverem em uma confusão nas arquibancadas do Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (RS), no jogo contra o Figueirense-SC, válido quadrangular final da Série C 2022 e a situação foi relatada pelo árbitro, que relatou na súmula arremessos de cadeira, baquetas e bombas em direção à torcida do Figueirense.