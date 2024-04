Pará Combat Show faz sucesso em sua estreia

O evento paraense de MMA que tem como Presidente o renomado atleta paraense Bruno Crocop desembarcou em sua estreia na cidade de Luís Domingues, no Maranhão, no dia 20 de abril. O evento contou com uma estrutura de primeira e com árbitros centrais renomados, como Beto Brandão e Rogério Corpes e Chagas. Também se fez presente um dos maiores annoucers do Brasil, Jailson Bom, e com as atrações artística de Cleiton Aguiar, Michele Batidão e Mc Hades.

O card teve cinco lutas profissionais de MMA e com a disputa de cinturão entre os atletas Klebson "Cara de pedra" e o mais novo astro do MMA paraense, Alessandro "Soldado", que vem em uma ascensão de várias vitórias consecutivas no mma. O evento conseguiu fazer em 24 horas a venda de 1.500 ingressos. "Eu nunca vi isso, um público tão apaixonado pelo MMA ao ponto de não esperar nem sequer um dia para compra os ingressos. Estou extremamente feliz e impactado com tudo", disse Bruno Crocop sobre o público de Luís Domingues (MA).

Confira os resultados oficiais do Pará Combat Show

Anderson Blade venceu Edson Didico na decisão dividida dos juízes Rivaldo Boyka venceu Samuray na decisão unânime dos juízes Naif Fusion venceu Diego Marreios por nocaute técnico 01:02 do 01 round Tallyson Borrachinha Diego Patolino por nocaute técnico 01:20 do 01 round Alessandro Soldado venceu Klebson Cara de Pedra na decisão unânime dos juízes

Deiveson Figueiredo quer fazer ‘luta dos sonhos’ no UFC: ‘Grande nome’

Logo após finalizar Cody Garbrandt no histórico UFC 300, neste mês de abril, Deiveson Figueiredo usou o espaço que teve de mídia para pedir uma luta contra Sean O’Malley, atual campeão dos galos. O paraense, ex-dono do cinturão dos moscas, está na busca para adicionar mais um título em sua vitoriosa carreira.Sem ter um sinal positivo do UFC e de O’Malley, Deiveson resolveu mudar o foco. Em entrevista ao “Canal Encarada”, o “Deus da Guerra” pediu a Dana White para realizar o que considera como a “luta dos sonhos”, que seria um confronto com o ex-campeão Dominick Cruz.

“As pessoas estão me jogando alguns nomes, mas o que eu quero mesmo é realizar um sonho meu, que é enfrentar Dominick Cruz. Dominick tem um grande nome e todo mundo conhece a história que ele tem no UFC. Ele trabalha no UFC e está sempre em destaque, e espero um dia poder enfrentá-lo”, disse o Deus da Guerra.

Lyoto aceita desafio de ex-campeão do UFC no Karate Combat

Por meio de um vídeo divulgado na ferramenta “stories” da sua conta oficial no Instagram, Lyoto Machida se mostrou disposto a aceitar o desafio feito por Luke Rockhold para um duelo no Karate Combat. Cabe salientar que os lutadores já se enfrentaram em 2015, quando faziam parte do plantel do UFC, em luta que terminou com vitória de Rockhold por finalização (mata-leão) no segundo round.

“O Dragão já está soltando fogo aqui. Desde que anunciaram esse desafio, o Dragão já está soltando fogo. Agora tem que acertar os valores, tem que acertar a data, para ver quando vai ser essa briga de cachorro”

Belfort aceita desafio de Popó, mas coloca condição inusitada

Vitor Belfort deu “sinal verde” para encarar Acelino Popó Freitas em luta com 85kg. A confirmação aconteceu após publicação do lutador de MMA em suas redes sociais. Apesar de ter aceitado o desafio, o ex-campeão do UFC impôs ao rival uma “condição inusitada” e que pode dificultar a vida do boxeador no confronto.

“Popó Freitas, desafio dado, desafio aceito. Você queria que eu baixasse até 85 kg? Eu vou fazer para você, só que você vai ter que ceder do outro lado, você vai ter que calçar essas luvas. Eu patenteei, tá vendo? É uma luva de boxe, só que eu posso te agarrar, e você também”, iniciou Belfort, pedindo que, ao invés de realizarem uma luta de boxe, que eles façam um “boxing martial arts”.

UFC anuncia retorno à Inglaterra em julho

O UFC está de volta à Inglaterra, através de suas redes sociais, que promoverá um card numerado na cidade de Manchester (ING) – após um hiato de quase oito anos sem eventos promovidos na região. O UFC 304 será disputado no dia 27 de julho, na ‘Co-op Live Arena’.

Shooto Brasil 122 promove duas disputas de cinturão

O Shooto Brasil volta a Upper Arena, no Rio de Janeiro, para realizar seu evento de número 122, no dia 2 de maio. A luta principal traz dois destaques do MMA nacional na categoria meio-pesado: João Paulo "King", ex-campeão da categoria, e Flávio Rodrigo Magon.João Paulo "King" terá sua segunda chance pelo cinturão, após conquistá-lo em 2018 e ser destronado em seguida pelo atual lutador do UFC Brendson Ribeiro. Flávio Rodrigo Magon estreia na organização com uma oportunidade de lutar pelo cinturão logo em sua primeira participação.

Na penúltima luta da noite, o confronto entre Ary Farias e Carlos Veras coloca em jogo o cinturão da categoria dos galos. Ary Farias, sete vezes campeão mundial de jiu-jítsu, é conhecido por sua luta solo, somando sete finalizações em sua carreira. Já Veras, medalhista de bronze no Mundial de MMA Amador, chega ao evento invicto, com 5 vitórias e um no contest.

O UFC Fight Pass transmite o card principal ao vivo a partir de 20h (horário de Brasília). As lutas do card preliminar passam no canal do Youtube do Shooto Brasil e no Facebook.

Shooto Brasil 122

Upper Arena, Rio de Janeiro-RJ

2 de maio de 2024

CARD PRINCIPAL

Meio-pesado: Flavio Magon x João Paulo Fagundes

Peso-galo: Ary Farias x Carlos veras

Peso-pena: Thiago Luís Bonifácio x Luís Alberto Nogueira

Peso combinado: Juliano Paes x Bruno Fernandes

Peso combinado: Samuel Marcos x Max Miller

Peso-mosca: Wanderley de Jesus x Jhonata de Souza

Peso-pena: Luan Pedroso x Adauto Soares

CARD PRELIMINAR:

Peso-pena: Jhonatan dos Santos x Davison Santos

Peso-mosca: Gilmar Carvalho x Ricardo Junior

Peso leve: Claudionor Rosa x Gabriel Ramos

Peso-palha: Vitória da Silva x Isabella de Carvalho

Peso-palha: Giovanna Inácio x Ethiene Alayde

Peso-palha: Joana Luiza x Ranna Raissa