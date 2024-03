Dispensado do Remo, zagueiro indicado por ex-técnico azulino fecha com o Botafogo-PB

O Botafogo-PB é semifinalista do Campeonato Paraibano e quinto colocado no grupo A da Copa do Nordeste. No segundo semestre, o time terá pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro, que lhe colocará frente a frente com o Clube do Remo. Antes do confronto, o Belo anunciou a contratação do zagueiro Reniê, dispensado pelo Leão Azul após a chegada do técnico Gustavo Morínigo.

Reniê, de 34 anos, chegou ao Remo em dezembro do ano passado, indicado pelo técnico Ricardo Catalá, com quem já havia trabalhado anteriormente em dois clubes. Mas a estadia em Belém aos poucos foi se tornando insalubre, igualmente a de Catalá. Depois de oito jogos e alguns desempenhos contestáveis, a diretoria optou pela rescisão de contrato, anunciada no último dia 15, menos de um mês após a saída de seu "padrinho".

Apesar do desfecho apagado, Reniê voltou ao mercado quatro dias depois, quando o Botafogo-PB anunciou sua contratação ao lado do meia Warley, de 24 anos. No Alvinegro da Estrela Vermelha comandado por Moacir Júnior, Reniê chega para disputar posição com Douglas, Bruno Cardoso, Menezes, Igor Souza e Wendel Lomar, este também dispensado no Leão Azul em setembro de 2023.

Após o anúncio nas redes sociais, a torcida azulina invadiu o perfil do clube paraibano para apontar as "qualidades" do atleta. Veja: