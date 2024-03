Nova camisa do Remo já tem data para ser lançada: saiba detalhes sobre o novo uniforme

Na noite de segunda-feira (18) o Remo anunciou a data de lançamento do novo uniforme para a temporada: será no dia 5 de abril, em uma casa de shows no bairro do Reduto, em Belém. Este será o quarto uniforme principal lançado pelo clube paraense em parceria com a marca Volt, com quem o Leão tem contrato desde julho de 2021 .

Após cotar com outras fornecedoras no final do ano passado , como a italiana Diadora, e avaliar até mesmo a criação de uma marca própria, a diretoria azulina optou pela renovação com a Volt, mas sem revelar detalhes do acordo, como duração e valores.

O lançamento no dia 5 de abril será o primeiro de 2024. O evento, que será na casa de shows Barka (Rua Gaspar Viana, 1259), deverá ter uma atração musical de apelo nacional. Neste dia, será revelada apenas a camisa titular para a temporada - a reserva e o terceiro uniforme deverão ser lançados nos meses seguintes, em datas separadas. Em entrevista exclusiva à O Liberal em janeiro, o vice-presidente remista, Glauber Gonçalves, adiantou o tema da nova camisa .

“A nova coleção será com o tema ‘Rei da Amazônia’. Já está tudo sendo preparado, de uma forma bem objetiva. É um conceito que estamos trabalhando com festa completa, uma super programação de atração nacional, com parceria com a Volt e outros patrocinadores”, contou o dirigente na ocasião.

Os demais uniformes para 2024 deverão ser apresentados em maio e junho, respectivamente. O clube paraense ainda prepara outros lançamentos, como camisas alusivas ao Dia da Consciência Negra, Círio de Nazaré e Dia dos Pais, como já tem sido feito nos últimos anos com a Volt e a marca Rei.

“As nossas diretorias de marketing e comercial estão em contato com a reuniram com o staff da Volt. Já montamos o planejamento para o ano de 2024, onde será lançada a camisa número 1 em março, a 2 em maio e a 3 em junho, fora as camisas comemorativas, como Dia dos Pais, Círio e da Consciência Negra, todas elas serão lançadas pela Volt”, adiantou Glauber Gonçalves em janeiro.

Veja alguns lançamentos da Volt para 2024:

Lançamentos Volt 2024 Figueirense (Divulgação/Volt) Figueirense (Divulgação/Volt) Fortaleza (Divulgação/Volt) Fortaleza (Divulgação/Volt) CSA (Divulgação/Volt) Botafogo-SP (Divulgação/Volt) Botafogo-SP (Divulgação/Volt) Botafogo-SP (Divulgação/Volt) Botafogo-SP (Divulgação/Volt) Santa Cruz (Divulgação/Volt) Santa Cruz (Divulgação/Volt) Santa Cruz (Divulgação/Volt) Criciúma (Divulgação/Volt) Criciúma (Divulgação/Volt) Criciúma (Divulgação/Volt)

Além disso, a terceira camisa será desenvolvida com um tema específico, alusivo à fundação do Remo. No ano que vem o Leão completará 120 anos de história.

“O terceiro uniforme continuará sendo desenvolvido pelos designers do clube. Ele será lançado no mês de junho e todo o conceito será relacionado à fundação do clube”, concluiu o vice-presidente.