Com a Volt, Remo define tema da nova camisa e terá lançamento com atração nacional

O Remo irá iniciar a temporada 2024 com a mesma camisa do ano passado, porém, o clube já planeja o lançamento dos novos uniformes oficiais feitos pela empresa catarinense Volt. Representantes do Remo e da marca de material esportivo já conversaram sobre as demandas da temporada e fecharam o martelo. O Leão terá um lançamento de uniforme no mês de março, com uma festa e contando com uma atração nacional. Em entrevista ao O Liberal, o vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, falou das novidades dos novos mantos azulinos, além de adiantar o tema do terceiro um uniforme e os meses dos lançamentos de cada camisa de jogo.

O LIBERAL: O Remo acertou com a Volt e o torcedor está na expectativa da nova coleção. Já foi decidido quando o Remo lançará o novo uniforme?

Glauber Gonçalves: “As nossas diretorias de marketing e comercial estão em contato com a reuniram com o staff da Volt. Já montamos o planejamento para o ano de 2024, onde será lançada a camisa número 1 em março, a 2 em maio e a 3 em junho, fora as camisas comemorativas, como Dia dos Pais, Círio e da Consciência Negra, todas elas serão lançadas pela Volt”, disse.

O LIBERAL: O terceiro uniforme do clube vem ganhando força nos últimos anos de gestão. Existe a possibilidade de um terceiro uniforme em 2024 também?

Glauber Gonçalves: “O terceiro uniforme continuará sendo desenvolvido pelos designers do clube. Ele será lançado no mês de junho e todo o conceito será relacionado à fundação do clube”, falou.

O LIBERAL: A nova coleção do Remo terá algum tema específico como vem sendo esses últimos anos?

Glauber Gonçalves: “A nova coleção será com o tema ‘Rei da Amazônia’, já está tudo sendo preparado, de uma forma bem objetiva. É um conceito que estamos trabalhando, com festa completa, uma super programação de atração nacional, com parceria com a Volt e outros patrocinadores”, contou.

O LIBERAL: Como foi a aceitação do torcedor em relação à coleção atual, com foco em pontos turísticos de Belém e a Belle Époque? Tens um número de camisas vendidas ou média delas? Quanto rendeu ao clube essas vendas?

Glauber Gonçalves: “Aceitação do torcedor azulino foi muito boa em relação à última camisa. O designer ela ficou excelente, por isso que fechamos com a Volt, muito também pela estabilidade que temos com a empresa e vamos colher muito mais frutos neste ano. A média de camisas vendidas da coleção chega a mais de 50 mil peças e tentaremos aumentar, além de manter o mesmo valor das peças atuais”, disse.

O LIBERAL: Muitos torcedores questionam que a camisa do clube possui um preço elevado. Vários clubes do país possuem uma linha de camisas voltadas para o torcedor mais carente. Como o Remo pretende contemplar um público que possui uma renda menor?

Glauber Gonçalves: “O clube já fez um contrato com a Volt que garante um mínimo garantido. Hoje já duplicamos esse valor, demos um salto do que nos anos anteriores. Quanto à camisa torcedor, vamos criar um uniforme que é destinado ao torcedor mais carente, com um preço mais acessível e ela será com um tecido diferente, mas seguindo o designer da camisa de jogo”, finalizou.