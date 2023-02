Jornalista da ESPN elogia nova camisa do Remo e diz: 'eu simplesmente preciso'

O terceiro uniforme do Remo lançado no último domingo, vai ganhando o Brasil. O jornalista da ESPN, Francisco De Laurentiis, publicou em sua conta no Twitter, o desejo de ter a nova camisa do Leão Azul, que retrata o período da “Belle Époque”.

ASSISTA O VÍDEO DA NOVA CAMISA

VEJA MAIS

O jornalista publicou uma foto do terceiro uniforme do Leão Azul e escreveu: “Meu Deus, eu simplesmente preciso da nova camisa 3 do Clube do Remo”.

Vários torcedores pediram ao Remo e à fornecedora Volt para presentear o jornalista. O perfil do Remo agradeceu Francisco.

“Tamo junto, Francisco@ Nossos azulinos e azulinas fazem parte da realeza, merecem os melhores mantos da melhor qualidade”, escreveu o perfil oficial do Remo.

VEJA MAIS

O torcedor do Remo pode encontrar o novo uniforme nas lojas oficiais do clube espalhadas por Belém e Região Metropolitana, nos valores de R$209,99 (infantil), R$219,99 (juvenil) e R$239,99 (masculina e feminina). Sócios-torcedores, remidos e proprietários possuem 10% de desconto.