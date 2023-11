Contrato com a Volt deu ao Remo R$ 3 milhões nos últimos anos, afirma vice-presidente

O Remo arrecadou quase R$ 3 milhões nos últimos três anos de contrato com a Volt, empresa fabricante de material esportivo. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, confirmou que esse valor está sendo utilizado de parâmetro para a assinatura de um novo contrato de uniformes para a próxima temporada. Segundo ele, o objetivo remista é duplicar a receita obtida pelo acordo de camisas.

"Temos um mínimo de royalties garantidos já por ano e a ideia é duplicar esse valor, junto com o aumento do quantitativo de enxoval que vai ser uma inovação esse ano com o novo contrato com a marca esportiva do Clube do Remo. Vamos ter peças para o futebol profissional, base, feminino e olímpicos", disse Glauber.

Apesar do Remo ter em mãos uma proposta de renovação de contrato por parte da Volt, o Leão ainda não bateu o martelo sobre qual empresa vai vestir a equipe na próxima temporada. Segundo Glauber, o clube recebeu várias propostas - inclusive para a adoção de uma marca própria - que estão sendo avaliadas pela diretoria.

"Paralelamente ao fim do contrato com a Volt, estamos recebendo propostas de outros fornecedores e analisando qual a melhor, seja pelo ponto de vista financeiro, qualidade de material, logística e valor. As propostas estão na mesa e estamos negociando. Caso a gente feche com outra marca esportiva, seja ela a Volt ou outra, ela vai gerir a loja, da mesma forma como é hoje", explicou.

Entenda o caso

A Volt tornou-se parceira do Remo em 2021, quando o clube paraense disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. A empresa catarinense substituiu a marca italiana Kappa, que deixou de cumprir algumas cláusulas do contrato e o Leão conseguiu, na Justiça, romper o vínculo.

O acordo com a Volt foi bem-sucedido, mas terá seu fim determinado em contrato em dezembro. O clube tem a possibilidade de renovação do vínculo, mas estuda outras oportunidades no mercado.